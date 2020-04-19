‏وزارة الصحة: تسجيل اصابة 1 فقط بكورونا والحصيلة 673

اعلنت ​وزارة الصحة​ اللبنانية عن تسجيل إصابة جديدة 1 ب​فيروس كورونا​ بعد اجرائها 704 فحوصات للبنانيين مقيمين ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 673 حالة.

ولفتت الوزارة في بيان، الى انها لمصاب مقيم، واشارت الى ان هناك 99 حالة شفاء كامل من الفيروس، مقابل 27 حالة حرجة.

وذكرت بأنه لم يتم تسجيل اي حالة وفاة جديدة ليستقر العدد على الرقم 21.