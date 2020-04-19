أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، بأنّ "احتفالات الطوائف المسيحية الّتي تتبع التقويم الشرقي في منطقة حاصبيا بعيد الفصح المبارك، غابت هذا العام عن كنائس حاصبيا، التزامًا بالتعبئة العامة والتدابير الوقائيّة من خطر فيروس "كورونا".
ولفت إلى أنّ "الاحتفالات اقتصرت على قداس أُقيم في كاتدرائية مار جاورجيوس في حاصبيا، ترأسّه كاهن الرعية الأب اميل حداد، بحضور وكلاء الكنيسة فقط وغياب المؤمنين، الّذين تابعوا القداس من منازلهم عبر مكبرات الصوت ووسائل التواصل الاجتماعي".
وقد شدّد حداد على "التقيّد بتعاليم السيد المسيح والإلتزام بالتعبئة العامة وتطبيق الحجر المنزلي والابتعاد عن التجمعات لمجابهة فيروس "كورونا". وتوجّه بالشكر إلى مجلس الوزراء ووزير الصحة العامة والقوى والأجهزة الأمنية كافّة، على "الجهود الّتي يبذلونها لتطبيق قواعد السلامة العامة، حفاظًا على صحّة المواطنين وسلامتهم"، معربًا عن أمله أن "تنتهي هذه الأزمة الّتي تعصف بالعالم أجمع على خير، وخاصّةً على وطننا لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إقتصار احتفالات عيد الفصح في حاصبيا على قداس بكاتدرائية مار جاورجيوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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