النشرة: وفاة اول لبناني في ديربورن ميشيغن بفيروس كورونا

افادت معلومات لـ "النشرة" عن وفاة اول لبناني في ديربون ميشيغن في الولايات المتحدة الاميركية بفيروس كورونا المستجد، واللبناني هو ديب صبرا "ابو محمد" من بلدة حداثا الجنوبية.
وذكرت المعلومات بأن المريض مصاب بفشل كلوي ومضاعفات اخرى، وقد أصيب بعدوى الفيروس خلال تلقيه العلاج في مستشفى "بومانت" بمدينة ديربورن في ولاية ميشيغن مما ادى الى وفاته. وذكرت انه ستتم اجراءات الدفن في ميشيغين.
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