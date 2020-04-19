بدعم الإمارات.. افتتاح قسمي العمليات والرقود بمستشفى ميداني بالمخا

الأحد 19 أبريل 2020

بدعم من دولة الإمارات افتتح مدير المستشفى الميداني في المخا الدكتور صالح العبدلي قسمي العمليات والرقود في المستشفى.



ولافتتاح القسمين في مستشفى المخا أهمية كبيرة في خدمة المرضى التي تقدم لهم الاهتمام والرعاية الصحية وتوفر عنهم عناء التنقل طوال المسافة بالسفر الى العاصمة عدن. وخلال الافتتاح طاف مدير المستشفى برفقة رئيس قسم العمليات وقسم الرقود والأطباء الاخصائيين بالاقسام التي تم افتتاحها والتي اصبحت جاهزة لاستقبال المرضى.

وقال مدير المستشفى الميداني الدكتور صالح العبدلي، ان افتتاح قسمي العمليات والرقود بالمستشفى يعتبر حاجة ضرورية من أجل استقبال الحالات المرضية من سكان مديرية المخا والمناطق المجاورة وأفراد القوات المشتركة في مختلف الجبهات بالساحل الغربي.

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وأكد العبدلي أن هذه الاقسام لها أهمية كبيرة في خدمة المرضى ويوفر عليهم معاناة السفر وطول المسافة والتنقل إلى محافظة عدن.

وأشاد العبدلي بالدور الكبير الذي قامت به الإدارة العامة لجبهة الساحل الغربي والدعم الذي قدمه التحالف العربي وخصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة للمستشفى، من أجل الوصول إلى أعلى المستويات في تقديم الخدمات العلاجية للوافدين إلى المستشفى.

بدوره قال الدكتور مدين نصر مدير قسم العمليات الجراحية ذللنا جميع الصعوبات لافتتاح هذين القسمين مع العنايه المركزه لكي يخدم جميع الجرحى والمرض المدنيين وإجراء العمليات الجراحية لهم