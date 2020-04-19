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الهلال الإحمر الإماراتي يدشن حملة رش ونظافة بالمخا في تعز

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 19 أبريل 2020

شن الهلال الاحمر الاماراتي والسلطة المحلية بمديرية المخا في محافظة تعز حملة النظافة الشاملة والرش الضبابي التي تستمر لمدة خمسة ايام بدعم من دولة الإمارات، وضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد بشكل خاص ومكافحة الأوبئة بشكل عام، وتطبيع الحياة في المديريات المحررة بالساحل الغربي.

 

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 وقال مندوب الهلال الاحمر بالساحل الغربي ” صالح عبده ” ان هذه الحملة تأتي في وقت هام جدا خاصة مع انتشار جائحة كورونا في العالم، وان الحملات مستمرة كاجراءات وقائية خوفا من ظهور هذا المرض وانتشاره.

 

 من جانبهم عبّر أهالي مدينة المخا عن شكرهم وتقديرهم لما تقدمه دولة الامارات من جهود جبارة بالساحل الغربي في مختلف المجالات التى تفضي بإستقرار الحياة العامة للمواطنين بعد سنوات من النزوح والمعاناة من الحرب التى افتعلتها مليشيا الانقلاب الحوثية

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