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شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الإحمر الإماراتي يدشن حملة رش ونظافة بالمخا في تعز والان مع التفاصيل
الأحد 19 أبريل 2020
شن الهلال الاحمر الاماراتي والسلطة المحلية بمديرية المخا في محافظة تعز حملة النظافة الشاملة والرش الضبابي التي تستمر لمدة خمسة ايام بدعم من دولة الإمارات، وضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بشكل خاص ومكافحة الأوبئة بشكل عام، وتطبيع الحياة في المديريات المحررة بالساحل الغربي.
وقال مندوب الهلال الاحمر بالساحل الغربي ” صالح عبده ” ان هذه الحملة تأتي في وقت هام جدا خاصة مع انتشار جائحة كورونا في العالم، وان الحملات مستمرة كاجراءات وقائية خوفا من ظهور هذا المرض وانتشاره.
من جانبهم عبّر أهالي مدينة المخا عن شكرهم وتقديرهم لما تقدمه دولة الامارات من جهود جبارة بالساحل الغربي في مختلف المجالات التى تفضي بإستقرار الحياة العامة للمواطنين بعد سنوات من النزوح والمعاناة من الحرب التى افتعلتها مليشيا الانقلاب الحوثية
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