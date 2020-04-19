الصحة الإماراتية: 23 ألف فحص تكشف 479 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأحد، عن إجرائها أكثر من 23,000 فحص جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في دولة الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

Advertisements

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في دولة الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 6,781 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 98 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1286.

كما أعلنت الوزارة عن أربع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة شملت مصابا خليجيا وثلاثة آسيويين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً أنهم كانوا يعانون أمراضا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 41 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.