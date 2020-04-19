ليبيا.. الجيش يضبط أحد مهربي البشر في مدرعة تركية بطرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القوات تمكنت من القبض على أحد أكبر مهربي البشر داخل مدرعة تركية في طرابلس.



وأضاف المسماري، في بيان عاجل، الأحد، أن "مفرزة من القوات المسلحة تمكنت من أسر المدعو صالح الدباشي أحد كبار قادة تهريب البشر في المنطقة شقيق المهرب المعاقب دوليا المدعو أحمد الدباشي الملقب بـ(العمو) في محور الطويشة جنوبي العاصمة طرابلس".

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وتابع المسماري أن "الدباشي أسر وهو يعاني من جروح بالغة بعد إصابته داخل مدرعة تركية من طراز (كيربي)، رفقة عدد من المرتزقة السوريين والمطلوبين الليبيين المدعومين من تركيا بينهم ابن عمه المدعو أحمد التابع لمليشيات مهرب الوقود أسامة جويلي" .

وأشار المسماري إلى أن "تركيا توسع أنشطتها الإجرامية لكي تشمل دعم كبار المجرمين في المنطقة الغربية وتجار البشر وهو ما يعتبر تهديدا مباشرا ليس لمصالح الشعب الليبي فحسب بل لكل دول المنطقة وحوض المتوسط".

وشدد المسماري على أن "هذا المجرم المدعو صالح الدباشي كان المسؤول الأول عن مركز إيواء صبراتة الذي شهد أشنع الجرائم ضد البشرية بحق المهاجرين من بيع ورق وعبودية وتهريب طيلة الفترة بين 2012 و2017"