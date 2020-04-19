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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا يعمق جراح تركيا ويغلق مئات الشركات في مارس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد اتحاد البورصات والغرف التجارية التركية، ، ارتفاع عدد الشركات التي أغلقت بشهر مارس/آذار الماضي الذي شهد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، بنسبة 19.2% على أساس سنوي.
جاء ذلك بحسب بيان نشره الاتحاد على موقعه الإلكتروني الرسمي، والذي أشار فيه كذلك إلى أن عدد الشركات التي قامت بتصفية أنشطتها ارتفع بنسبة 13.8% خلال الفترة نفسها، كما انخفض عدد الشركات التي تم تأسيسها برؤوس مال أجنبية.
ولفت الاتحاد إلى أن عدد الشركات التي أغلقت خلال شهر مارس/آذار تجاوز 763 شركة، فيما وصل عدد الشركات التي قامت بالتصفية إلى 1220 شركة.
كما ارتفع عدد الشركات التي أغلقت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 16.1% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل 3 آلاف و705 شركات.
أما الشركات التي قامت بالتصفية فقد زاد عددها خلال الفترة نفسها بنسبة 22.3% لتصل إلى 4 آلاف و477 شركة، مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.
وانخفض عدد الشركات ذات رأس المال الأجنبي المشترك، من 1082 شركة في مارس/آذار 2019 إلى 942 في مارس/آذار الماضي.
ومنذ تفشي فيروس كورونا في تركيا، وتسجيل أول إصابة به في 10 مارس/آذار المنصرم، بدأت تداعياته السلبية تعمق من معاناة الاقتصاد الذي يشهد أوضاعا متردية منذ فترة، على خلفية السياسات الاقتصادية الخاطئة للنظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان.
وعلى وقع تفشي الفيروس أعلنت العديد من المؤسسات والشركات التركية والأجنبية وقف أنشطتها حتى إشعار آخر
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