تدشين مستشفى متنقل في عجمان لمكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

بدء العمل في المستشفى الإماراتي المتنقل للاستجابة للأمراض الوبائية في عجمان كمرحلة التجريبية للمشاركة في جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتسخير جميع الإمكانيات لمواجهة هذا الفيروس والحد من انتشاره وذلك ضمن جهود الدولة في مواجهة الوباء ويشتمل المستشفى على سعة 50 سريرا.



وقال حمد تريم الشامسي أن تدشين المستشفى جاء بمبادرة من "أطباء الامارات" وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في منطقة عجمان الطبية وبتعاون مع مستشفيات السعودي الألماني و"إمارات العطاء "وذلك في نموذج مميز للعمل المشترك بين القطاعات الطبية الحكومية والخاصة وغير الربحية لتحقيق الهدف المشترك للتصدي لفيروس كورونا، والحد من انتشاره.

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وأكد الشامسي على تدشين المستشفى المتنقل يعكس أهمية الجهود المشتركة من كافة القطاعات في التصدي لانتشار الفيروس، مشيرا إلى أن تدشين المستشفى الإماراتي المتنقل يمثل واحدا من النماذج الرائعة في الدولة التي تعمل مجتمعه وفق استراتيجية الامارات في التصدي للفيروس والحدمن انتشاره .

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس "أطباء الإمارات"، الدكتور عادل الشامري: يشكل المستشفى المتنقل امتداد للمنشآت الصحية التي تعمل جميعها على مكافحة الفيروس وفق أحدث الطرق العلمية والمعتمدة عالميا، وسيكون للفرق الطبية العاملة في المستشفى دورا مساندا للفرق الطبية في مختلف المنشآت الصحية لتوفير أفضل الخدمات الصحية للمراجعين .

وأشار الشامري أن المستشفى المتنقل يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية و وقائية وتوعوية وتدريبية لمختلف فئات المجتمع من خلال وحدات طبية مجهزة وفق أفضل المعايير الدولية وبإشراف متطوعين من" أطباء الامارات" من العاملين في مختلف مؤسسات الدولة الصحية التي تعمل تحت شعار، " كلنا في خدمة الوطن .. ومعا لرد الجميل للوطن " اضافة الى برنامج لبناء قدرت وجاهزية الكوادر الوطنية.

ولفت إلى أن المستشفى المتنقل يتكون من 12 وحدة و 10 أسرة مجهزة قابلة للزيادة الى 50 سريرا، إضافة إلى وحدة للعناية المركزة تتكون من سريرين قابلة للزيادة الى 4 أسرة، وست وحدات طبة متحركة ومجهزة وفق أعلى المواصفات المعتم