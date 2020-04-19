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ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الكويت

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حالات الشفاء من في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الكويت

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الأحد، شفاء 25 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 305 حالات. 

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كانت دولة الكويت قد سجلت، السبت، 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1751 حالة.  

 

وأوضحت الوزارة أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 وفيات.

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