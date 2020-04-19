صندوق النقد الدولي يمنح بوليفيا قرضا بقيمة 320 مليون دولار لمواجهة كوفيد-19

منح صندوق النقد الدولي بوليفيا قرضاً بقيمة 320 مليون دولار لمساعدتها على تحمل النفقات الطارئة الناتجة عن تفشي وباء "كوفيد-19".
وأعلن وزير الاقتصاد البوليفي خوسيه لويس بارادا "لجأنا إلى صندوق النقد الدولي ووافق على منحنا قرضا قيمته 320 مليون دولار، سيساعد في دعم الميزانية وكل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد. ولا توجد شروط مسبقة".
وذكر الصندوق من جهته في بيان "أن وباء كوفيد-19 ستكون له تداعيات خطيرة في بوليفيا. وستسهم المساعدة الطارئة التي يقدمها صندوق النقد الدولي في تغطية النفقات الطبية وتدابير المساعدة الطارئة مع تلبية احتياجات البلاد".
ولم يسبق للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أن لجأت إلى المؤسسة الدولية عندما كان يرأسها إيفو موراليس (2006-2019)، إذا طالما رفض القيام بذلك لأسباب أيديولوجية.
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