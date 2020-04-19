صندوق النقد الدولي يمنح بوليفيا قرضا بقيمة 320 مليون دولار لمواجهة كوفيد-19

منح ​صندوق النقد الدولي​ ​بوليفيا​ قرضاً بقيمة 320 مليون ​دولار​ لمساعدتها على تحمل النفقات الطارئة الناتجة عن تفشي وباء "كوفيد-19".

وأعلن وزير ​الاقتصاد​ البوليفي خوسيه لويس بارادا "لجأنا إلى صندوق النقد الدولي ووافق على منحنا قرضا قيمته 320 مليون دولار، سيساعد في دعم الميزانية وكل ما يتعلق ب​فيروس كورونا​ المستجد. ولا توجد شروط مسبقة".

وذكر الصندوق من جهته في بيان "أن وباء كوفيد-19 ستكون له تداعيات خطيرة في بوليفيا. وستسهم المساعدة الطارئة التي يقدمها صندوق النقد الدولي في تغطية النفقات الطبية وتدابير المساعدة الطارئة مع تلبية احتياجات البلاد".

ولم يسبق للدولة الواقعة في ​أميركا الجنوبية​ أن لجأت إلى المؤسسة الدولية عندما كان يرأسها إيفو موراليس (2006-2019)، إذا طالما رفض القيام بذلك لأسباب أيديولوجية.