الخارجية الإيرانية: ظريف يزور دمشق غدا ويلتقي الرئيس السوري بشار الأسد

يبدأ ​وزير الخارجية​ الإيراني ​محمد جواد ظريف​ غدا الاثنين زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق حيث سيلتقي ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​، ووزير الخارجية ​وليد المعلم​. واشارت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الأحد، الى إن ظريف سيبحث العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، وكذلك آخر التطورات السياسية والميدانية لمحاربة الارهاب في سوريا.

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