المرصد السوري: قوات النظام السوري جددت قصفها على ريفي إدلب مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ45

ذكر "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" أنّ "وقف ​إطلاق النار​ ضمن منطقة "بوتين (الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​) - اردوغان (الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​)" يومه الـ45 على التوالي، باستمرار توقّف القصف الجوي من قبل طائرات ​النظام السوري​ والروس الحربيّة والمروحيّة، فيما لا تزال المنطقة تشهد خروقات يوميّة، حيث رصد "المرصد السوري" بعد منتصف ليل السبت - الأحد، تجدّد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن والبارة وارنبة بجبل الزاوية، وآفس ومحيط الطلحية في ​ريف إدلب​ الشرقي".

ولفت إلى "أنّه كان قد رصد مساء الأمس، قصفًا مدفعيًّا نفّذته قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، استهدف قرية أرنبة وبلدتي كنصفرة والبارة في جبل الزاوية بريف إدلب".