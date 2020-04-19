المرصد السوري: قوات النظام السوري جددت قصفها على ريفي إدلب مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ45

ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أنّ "وقف إطلاق النار ضمن منطقة "بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) - اردوغان (الرئيس التركي رجب طيب اردوغان)" يومه الـ45 على التوالي، باستمرار توقّف القصف الجوي من قبل طائرات النظام السوري والروس الحربيّة والمروحيّة، فيما لا تزال المنطقة تشهد خروقات يوميّة، حيث رصد "المرصد السوري" بعد منتصف ليل السبت - الأحد، تجدّد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن والبارة وارنبة بجبل الزاوية، وآفس ومحيط الطلحية في ريف إدلب الشرقي".
ولفت إلى "أنّه كان قد رصد مساء الأمس، قصفًا مدفعيًّا نفّذته قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، استهدف قرية أرنبة وبلدتي كنصفرة والبارة في جبل الزاوية بريف إدلب".
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