إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في تايوان إلى 420 بعد تسجيل 22 حالة جديدة

أعلنت حكومة تايوان "أنّها سجّلت 22 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 21 منها لبحّارة كانوا في مهمّة بدولة بالاو في المحيط الهادي الشهر الماضي"، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 420، من بينها ست وفيات.
وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّه "تمّ تشخيص أكثر من 2,289,500 إصابة بفيروس "كورونا" رسميًّا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشّي الوباء في الصين في كانون الأول الماضي، تعافى ما لا يقلّ عن 502600 مصابًا منهم"، وذلك وفق حصيلة جمعتها الوكالة حتّى الساعة 19:00 (ت. غ) من مساء أمس السبت استنادًا إلى مصادر رسميّة. ولفتت إلى أنّ "الفيروس أدّى أيضًا إلى وفاة ما لا يقلّ عن 157539 شخصًا في العالم".
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