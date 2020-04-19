تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان وارتفاع العدد الكلي إلى 1266 حالة

أعلنت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​، "تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، منها 15 حالة لعمانيّين، و71 حالة لغير عمانيّين؛ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 1266، وعدد الوفيات 6".

وأكّد في بيان، أنّ "233 حالة قد تماثلت للشفاء"، مهيبةً بجميع المواطنين والمقيمين "المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، تجنّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، اتّباع العادات الصحيّة عند العطس والسعال، التقيّد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة".