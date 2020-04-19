توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس ربيعي دافئ نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ خاصة في المناطق الداخلية والجبلية كما تنشط الرياح أحياناً خاصة في ​الجنوب​.

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الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحياناً خاصة في الجنوب.

الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع على الجبال والداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في ألاجواء خاصة في جنوب البلاد و رياح ناشطة ليلاً .