توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس ربيعي دافئ نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئياً بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية كما تنشط الرياح أحياناً خاصة في الجنوب.
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحياناً خاصة في الجنوب.
الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع على الجبال والداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.
الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في ألاجواء خاصة في جنوب البلاد و رياح ناشطة ليلاً .
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