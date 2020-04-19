توجّه رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​، قائلًا: "حليفك الطبيعي الناس الّذين انتفضوا بوجه الطبقة السياسيّة الفاسدة، وخيارك الوحيد التحالف مع غير الفاسدين داخل حكوماتك والإنحياز للناس خير وسيلة للدفاع الهجوم إذهب باتجاه ملفاتهم، إقطع رؤوس الفاسدين"، لافتًا إلى أنّ "الناس معك والدول ستشجّعك، لا ترحمهم فلن يرحموك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب دعا دياب لقطع رؤوس الفاسدين: لا ترحمهم فلن يرحموك وخيارك الوحيد التحالف مع غير الفاسدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.