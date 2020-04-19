الناشط السياسي خالد ياسين سويد وزع مساعدات على قرى العرقوب شبعا كفرشوبا

واصل فريق الناشط السياسي خالد ياسين سويد تحت عنوان "مش تاركينكن" توزيع المساعدات على سكان المنطقة الحدودية بالجنوب. وبعد توزيع مواد التعقيم والأجهزة الوقائية، باشر اليوم بتوزيع الحصص الغذائية على قرى العرقوب، شبعا، كفرشوبا، كفرحمام، حلتا، راشيا الفخار، الفرديس، الهبارية، الماري و القليعة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة المساندة الاجتماعية للمهندس سويد لأهالي هذه المنطقة الحدودية.
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