الناشط السياسي خالد ياسين سويد وزع مساعدات على قرى العرقوب شبعا كفرشوبا

واصل فريق الناشط السياسي خالد ياسين سويد تحت عنوان "مش تاركينكن" توزيع المساعدات على سكان المنطقة الحدودية ب​الجنوب​. وبعد توزيع مواد التعقيم والأجهزة الوقائية، باشر اليوم بتوزيع الحصص الغذائية على قرى ​العرقوب​، شبعا، ​كفرشوبا​، كفرحمام، حلتا، ​راشيا الفخار​، الفرديس، ​الهبارية​، ​الماري​ و ​القليعة​.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة المساندة الاجتماعية للمهندس سويد لأهالي هذه المنطقة الحدودية.