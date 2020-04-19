السيد: لا تنقصنا قوانين بل ينقصنا بشر يطبّقونها ويحاسبون اللصوص

لفت النائب ​جميل السيد​ إلى أنّ "​المجلس النيابي​ سيجتمع ثلاثة أيام لإقرار قوانين"، متسائلًا: "إنّو ​الدولة​ بألف خير؟ بالتأكيد كلّا".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "لا تنقصنا قوانين، ينقصنا بشَر يطبّقون القوانين. لا تنقصنا النصوص، ينقصنا بشر يحاسبون اللصوص"، مشدّدًا على أنّ "لا حياة لهذا البلد وشعبه ودولته في ظلّ زعامات وأحزاب طائفيّة تتقاسم الدولة ومؤسّساتها، "والباقي ضحك عالناس".