لفت النائب جميل السيد إلى أنّ "المجلس النيابي سيجتمع ثلاثة أيام لإقرار قوانين"، متسائلًا: "إنّو الدولة بألف خير؟ بالتأكيد كلّا".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "لا تنقصنا قوانين، ينقصنا بشَر يطبّقون القوانين. لا تنقصنا النصوص، ينقصنا بشر يحاسبون اللصوص"، مشدّدًا على أنّ "لا حياة لهذا البلد وشعبه ودولته في ظلّ زعامات وأحزاب طائفيّة تتقاسم الدولة ومؤسّساتها، "والباقي ضحك عالناس".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد: لا تنقصنا قوانين بل ينقصنا بشر يطبّقونها ويحاسبون اللصوص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.