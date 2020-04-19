قاسم هاشم: تغيير النظام أصبح ضرورة لنصل الى وطن الحق والعدالة والمواطنية الصحيحة​​​​​​​

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "التلطي وراء حق الناجحين في مباراة ​كتاب العدل​ لتمرير مصالح حزبية وسياسية على حساب القانون والأصول لا يبشر بالخير، واذا كان البعض جادين في إطلاق شعار دولة القانون والمؤسسات عليهم العودة عن الخطاء وإلا عبثا تقولون وتبحثون، وأصبح تغيير النظام ضرورة لنصل الى وطن الحق والعدالة والمواطنية الصحيحة، وإلا سلام على هذا الوطن".

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