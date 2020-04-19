عبد الصمد: احتفالات الفصح مختلفة هالسنة بس إيماننا بلبنان ما بيتغير

اشارت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "قد تكون الاحتفالات بعيد ​الفصح​ المبارك مختلفة هالسنة بسبب التباعد الجسدي المفروض من كورونا، بس الأكيد أن أملنا بالتغيير وإيماننا ب​لبنان​ أفضل هو ثابت ما بيتغير. ينعاد عليكم جميعا وعلى وطننا الحبيب بظروف أحسن" .

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