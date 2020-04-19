إخماد حريق أسلاك كهربائية على جدران أحد مباني الجامعة اللبنانية في الفنار

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، بأنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أسلاك للإمداد ب​الطاقة الكهربائية​ على جدران أحد مباني ​الجامعة اللبنانية​ في ​الفنار​ - ​المتن​"، موضحةً أنّ "الأضرار قد اقتصرت على الماديّات". إضغط للمزيد

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