يعقوب: على دياب تقديم الخطة الاقتصادية مع "هيركات" على حسابات 2 بالمئة من فاحشي الثراء

لفت رئيس "حركة النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​، إلى أنّ "تجعمات ​قطع الطرق​ رغم فيروس "كورونا"، تزامنت مع دعوة رئيس "جمعية مصارف لبنان" ​سليم صفير​ لبيع أصول الدولة للخارج. مؤامرة مزدوجة". وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "على رئيس الحكومة ​حسان دياب​ تقديم الخطّة الاقتصاديّة مع "هيركات" على حسابات 2 بالمئة من فاحشي الثراء في الداخل والخارج، والاستعانة ب​القضاة​ النزيهين، وليقطعوا الطحنة "كارتيل" الأفران"، مركّزًا على وجوب "التحرّك سريعًا قبل أمر العمليّات المعاكِس".

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