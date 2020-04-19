سكاف للمسؤولين: أنتم تتنافسون على أرض محروقة وتجوعون الناس لتكونوا مجددا حبل خلاصها

دعت رئيسة "الكتلة الشعبية" ​ميريام سكاف​، خلال مشاركتها في افتتاح القسم الخاص بالمصابين بفيروس "كورونا" في "​مستشفى الياس الهراوي الحكومي​" في زحلة، بحضور وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، إلى "تضافر جهود الجميع لحماية زحلة وقضائها بعيدًا من المناكفات"، مؤكّدةً أنّ "استحداث المركز سيساعد كثيرًا في تطويق المرض والحدّ من انتشاره، وفي إجراء أكبر عدد من الفحوصات من دون الحاجة للانتقال إلى ​بيروت​"، ومشيرةً إلى أنّ "مؤسسة ​جوزيف طعمة سكاف​ تقدمت بفحوصات مجانيّة، وهي مستعدّة لتقديم أي مساعدة جديدة".

من جهة ثانية، أعربت عن أسفها لـ"ما يشهده ​لبنان​ من معارك سياسيّة واتهامات متبادلة وسجالات عقيمة في زمن المرض والصعوبات"، قائلةً: "أنتم تتنافسون سياسيًّا على أرض محروقة، والناس خائفة على صحّتها ومستقبلها وليس على مصيركم ومستقبلكم". وتوجّهت إلى المسؤولين بالقول: "جميعكم محقّ في اتهامكم لبعضكم، ولا شكّ عندنا بهذا الأمر، ولكن يجب أن تتحمّلوا مسؤوليّاتكم وتلتفتوا قليلًا إلى الناس، سواء أكنتم في الموالاة أم في المعارضة، أنتم مسؤولون، ولا بدّ أن تظهروا التزامكم بهذه المسؤوليّة، لأنّ الأوصاع لا تحتمل التشتّت والترف وصرف الوقت على السجالات والاتهامات وشدّ العصب".

كما توجّهت سكاف إليهم، قائلةً: "وفّروا الكلام وانصرفوا فورًا لمساعدة المواطنين الخائفين على صحّتهم ومستقبلهم، أو قدّموا حلولًا وإجراءات عاجلة لمساعدتهم في الحصول على أموالهم وجنى عمرهم، بدل تسعير الخطابات الطائفيّة والتلهّي بالاشتباكات والخلافات الّتي لا طائل منها"، مشدّدةً على أنّكم "تريدون أن تجوّعوا الناس لتعودوا وتكونوا مجدّدًا حبل خلاصها، ولكن يبدو أنّكم لم تتعلّموا شيئًا من ثورة اللبنانيّين في 17 تشرين، ولا تزالون بحاجة إلى دروس إضافيّة".