توم مور يواصل حملته لدعم هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا

يواصل أحد قدامى المحاربين في بريطانيا الحملة التي أطلقها لصالح هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا من خلال مبادرته المشي في حديقة منزله أثناء أزمة فيروس كورونا.
وقال الكابتن توم مور «سأواصل المشي ما دامت التبرعات مستمرة» وذلك بعد وصول تبرعات الحملة الخيرية التي أطلقها إلى 23,180 مليون جنيه إسترليني.
وشارك مور، الذي يحتفل هذا الشهر بعيد ميلاده الـ100، مع المغني البريطاني مايكل بول لإطلاق أغنية جماعية مع كورال جهاز الصحة القومي لجمع المزيد من التبرعات. والأغنية التي وقع الاختيار عليها فهي أغنية «لن تمشي وحدك» (You Will Never walk Alone) والتي اتخذها مشجعو نادي ليفربول الرياضي نشيداً لهم.
وخطرت فكرة الاشتراك في الأغنية لمايكل بول بعد استضافته لمور في برنامج صباحي على «بي بي سي» وتم تسجيلها خلال 24 ساعة فقط، وإن كان الكابتن متقاعد لم يشارك بالغناء بل فقط بإلقاء الكلمات بصوته، ويتمنى الجميع أن تتصدر الأغنية قوائم الأغنية في بريطانيا حتى تتصادف مع عيد ميلاد مور يوم 30 من الشهر الحالي.
إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة
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