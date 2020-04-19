دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تقرير: الملكة إليزابيث تلغي تحية السلاح احتفالا بعيد ميلادها يوم الثلاثاء لندن (رويترز) - قال مراسل لقناة (آي.تي.في) البريطانية على تويتر إن الملكة إليزابيث طلبت ألا تكون هناك طلقات تحية بمناسبة عيد ميلادها يوم الثلاثاء مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها الملكة مثل هذا الأمر منذ اعتلائها العرش قبل 68 عاما. (إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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