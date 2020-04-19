ورقة وقلم وكتاب.. وزير التعليم يعلن أسهل طريقة لإعداد البحث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطالب الذي لا يمتلك إنترنت في منزله يمكنه إعداد مشروع البحث بالورقة والقلم وكتاب المدرسة فقط.

وأكد شوقي، في رسالة صوتية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد، أنه سيعلن طريقة تسليم البحث في الأول من مايو المقبل.

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وشدد وزير التعليم، على أن مشروعات البحث تعد أكثر محاولة من الدولة للتخفيف والتسهيل على الطلاب في تلك الظروف، مشيرًا إلى أنه ليس بالضرورة يحتاج كمبيوتر وتكنولوجيا وإنترنت ولكن باستخدام الأدوات المتاحة.

وأشار إلى أن مشروعات البحث شرط الانتقال إلى الصف الدراسي الأعلى، وحال عدم تسليمه أو نقله أو شرائه سيدخل الطالب امتحانات الدور الثاني.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استبدال الامتحانات بشكلها التقليدي على أن تكون عبارة عن مشروع بحث، لتقييم للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.