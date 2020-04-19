بالصور- تطهير وتعقيم عمارات الحجر المنزلي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
بدأ فريق التطهير التابع لحي الضواحي في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، بأعمال تطهير وتعقيم عمارات الحجر المنزلي في نطاق الحي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أن فريق التطهير والتعقيم التابع للحي قام بتعقيم وتطهير عمارتي الحجر المنزلي بمنطقة استكمال زمزم وعمارة القابوطي، وذلك بالتنسيق مركز مكافحة الفيروسات.
وأكد رئيس الحي على استمرار متابعة احتياجات السكان بعمارتي الحجر المنزلي بمنطقة استكمال زمزم، وتوفير المواد الغذائية والرعاية الصحية لهم حتى الانتهاء من فترة الحجر المنزلي لهم.
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