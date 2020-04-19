في طريقها للصوامع.. انقلاب شاحنة محملة بـ38 طن قمح في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد: شهد مركز جهينة شمالي محافظة سوهاج؛ اليوم الأحد؛ انقلاب شاحنة محملة بـ38 طن قمح أثناء سيرها على طريق فرعي قبل وصولها لصوامع تخزين طهطا. تلقى مدير أمن سوهاج؛ اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة جهينة بانقلاب سيارة ووجود مصاب على طريق فرعي بين مدينة جهينة والطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز. تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة "عبد الوهاب. م" 47 عاما سائق بالشركة العامة للصوامع بسفاجا ويقيم بمحافظة البحر الأحمر محملة بـ٣٨ طن قمح قادمة من صوامع سفاجا اتجاه صوامع طهطا اختلت عجلة القيادة في يده ما أدى لانقلابها وحمولتها على جانب الطريق. نتج عن ذلك إصابة قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ جرى نقل المصاب لمستشفى جهينة المركزي.

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