القبض على 34 مخالفا لقرار منع التجول في السعودية

قبضت السلطات الأمنية السعودية على 34 من المخالفين لقرار منع التجول في المملكة وغير الملتزمين بالإجراءات والاحترازات الصحية التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأحد، قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين اثنين ظهرا في مقطع فيديو في مخالفة لأمر منع التجول وقيادة السيارة بطريقة متهورة داخل حي سكني، فضلا عن إثارتهما الرعب داخل الحي بإطلاق أعيرة نارية في الهواء.

كما قبضت على مواطن آخر تلفظ بعبارات مسيئة لسكان إحدى المحافظات، وقبضت كذلك على مقيم من

القبائل النازحة يقود سيارته بدون لوحات ويتباهى بخروجه أثناء فترة المنع، علاوة على توثيقه لعبارات وألفاظ مثيرة للنعرات القبلية.

وفي منطقة عسير، قامت الجهات الأمنية بتحديد هوية مواطنة والقبض عليها، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو وهي تقود سيارتها أثناء فترة منع التجول، وقامت بتوثيق ذلك ونشره.

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كما أطاحت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم بعدد من مندوبي التوصيل التابعين للتطبيقات الإلكترونية أثناء نقلهم لأشخاص داخل سياراتهم ومحاولة إخفائهم عن

أنظار رجال الأمن أثناء المرور من نقاط التفتيش، وضبطت كذلك 3 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية، أحضروا عامل حلاقة لمحل إقامتهم في مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية.

كذلك، ضبطت شرطة منطقة جازان وافدين من الجنسية الباكستانية أعدوا مقر سكنهم مكانا للحلاقة بعد تعليق نشاط الحلاقة احترازيا في جميع المناطق، وقبضت على وافدين اثنين من الجنسية اليمنية خالفا أمر منع التجول وخرجا أثناء وقت المنع بتخفي أحدهما داخل كرتون والآخر يوثق ذلك.

وفي المنطقة الشرقية تم القبض على مواطن وثق مخالفته لأمر منع التجول متباهيا بذلك ومحرضا سكان محافظة حفر الباطن لفعل السلوك نفسه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجميع، وإحالة من تستلزم قضيته للنيابة العامة.