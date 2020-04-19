ارتفاع عدد حالات الشفاء في الكويت إلى 305 حالات

قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح ان 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا شفيت من الفيروس ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 305 حالات.



وبين الشيخ باسل الصباح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أعلن أمس السبت في اخر إحصائية، تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك

إجمالي الحالات المسجلة في البلاد 1751.

وأوضح السند أن عدد الحالات المخالطة التي ثبتت إصابتها بمرض فيروس كورونا COVID19 خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 93 حالة، منها حالة واحدة لمواطن كويتي، و 64 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و 6 حالات لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، و 5 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، و 3 حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية، وحالتين لمقيمين من الجنسية النيبالية.

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وحالة لمقيم من الجنسية الأمريكية، وحالة لمقيم من الجنسية اليمنية. فيما سجلت 10 حالات أخرى وهي قيد البحث

عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم، منها حالتين لمواطنين كويتيين، وحالتين لمقيمين من الجنسية الأردنية، وحالتين لمقيمين من الجنسية الفلبينية، وحالة من الجنسية العمانية، وحالة لمقيم من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم من الجنسية الأفغانية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية.

وتعاملت فرق وزارة الصحة، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، مع سكان بناية في منطقة حولي ثبت إصابة 5 وافدين بينهم بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة القبس عن مصادر لها أن الوافدين الـ 5 هم من الجنسية الهندية، حيث سيطبق الحجر الصحي المنزلي على سكان البناية الذين يصل عددهم لنحو ٥٠٠ شخص، وهم من جنسيات مختلفة، ولمدة ١٤ يوماً.

وأوضحت المصادر أنه سيتم اخضاع سكانها لمزيد من الفحوصات والمسوحات للتاكد من عدم إصابتهم بالفيروس، مبينة أنه وفي حال ثبوت إصابة أي شخص فيها فسيتم نقله للمستشفى المتخصص