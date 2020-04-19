صحيفة أمريكية تكشف خفايا صفقة حكومية لشراء أقنعة طبية بأسعار خيالية

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الحكومة الأمريكية أنفقت أكثر من 110 ملايين دولار لشراء أقنعة طبية للوجه من موردين غير معتمدين بأسعار خيالية ومبالغ فيها وفقا لموقع روسيا اليوم.
ووفقا للصحيفة الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، قامت الحكومة الأمريكيةبحجز وطلب أكثر من 20 مليون قناع (N95)، من المفترض تسليمها بالكامل بحلول نهاية مايو، إلا أن 80% من هذه الطلبية، قامت الحكومة بحجزها من موردين غير معتمدين ولم تتعامل الحكومة سابقا معهم، وأن معظم هذه الطلبيات تم عن طريق التعاقد بعقود صغيرة مع جهات غير مختصة بتوريد الأدوية.
كما لفتت الصحيفة إلى أن الحكومة وافقت على شراء أقنعة طبية من موردين يقدمون خدمة توصيل سريعة بسعر متوسط قدره ستة دولارات للقطعة الواحدة، حيث أن هذا السعر أعلى بست مرات من السعر المعروف.
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