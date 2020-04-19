الكويت تعلن وصول أولى رحلات إجلاء رعاياها من الخارج

أعلن وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، صباح اليوم الاحد عن وصول أول رحلة لإجلاء المواطنين من الخارج قادمة من دبي.

وقال في حسابه عبر تويتر إنه بناء على الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، وإعلان رئيس مجلس الوزراء، عن انطلاق عملية العودة الشاملة لمواطنينا في الخارج، وصلت صباح اليوم أول رحلة قادمة من دبي في السابعة صباحاً.

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وأكد المحمد أن الكويت ستواصل رحلات الإجلاء

قائلاً انه لن يتخلف أحد عن الركب لمن يرغب بالعودة الى الكويت.

يذكر أن أولى رحلات الجسر الجوي لإجلاء المواطنين من الخارج، مخصصة للمرضى الذين لا يحتاجون إلى سرير طبي ومرافقيهم والسياح والمهمات الخاصة. وكانت الكويت قد أرجأت عودة مواطنيها من الخارج لحين الانتهاء من التجهيزات الصحية وأماكن الإقامة لمواطنيها لقضاء مدة الحجر المؤسسي وهي 14 يوما

كما وصلت الى الكويت حتى الان ثلاث رحلات قادمة من ابوظبي ودبي والرياض ضمن سلسلة الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج.

وتوجه وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد برسالة إلى المواطنين العائدين من الخارج ناشدهم فيها بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية دون تهاون، حتى تنجح التدابير والإجراءات الحكومية، وراهن الشيخ الدكتور باسل الصباح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على وعي العائدين وحبهم لوطنهم، يذكر أن أولى رحلات الجسر الجوي لإجلاء المواطنين من الخارج، مخصصة للمرضى الذين لا يحتاجون إلى سرير طبي ومرافقيهم والسياح والمهمات الخاصة.





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