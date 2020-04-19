ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 1266 في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأحد تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 1266 حالة.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم ، إن الاصابات الجديدة تشمل 15 حالة لعمانيين ،و71 لغير عمانيين .
وأشارت إلى أن 233 إصابة تماثلت للشفاء ، مشيرة إلى تسجيل ست حالات وفاة .
ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
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