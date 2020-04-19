تايوان تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا

قالت حكومة تايوان، اليوم الأحد، إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 21 منها لبحارة كانوا في مهمة بدولة بالاو في المحيط الهادي الشهر الماضي.

وسجلت تايوان بذلك 420 إصابة بالفيروس من بينها ست وفيات.