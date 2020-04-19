الكونجو تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الكونجولية جاكلين ليديا ميكولو، اليوم الأحد، عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت الوزيرة في بيانها اليومي لمتابعة تطور انتشار فيروس كورونا في البلاد، أنه بهذه الإصابات الجديدة ترتفع حالات الإصابة في الكونجو إلى 143 حالة.