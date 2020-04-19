4300 وفاة بكورونا في ألمانيا.. وإسبانيا تمدد الإغلاق العام

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 2458 حالة إلى 139897 حالة. ويمثل ذلك أقل من 3609 حالات أعلنت يوم السبت.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 184 حالة إلى 4294 حالة في تراجع عن 243 حالة أعلنت يوم السبت، و299 حالة يوم الجمعة.

وتجاوزت حصيلة الوفيات بوباء كوفيد-19 في أوروبا 100 ألف، أي نحو ثلثي الضحايا في العالم، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية، السبت، الساعة 18,00 ت.غ.

تمديد الإغلاق في إسبانيا

من جانبها، أعلنت إسبانيا، إحدى أكثر دول العالم تضرراً من وباء كوفيد-19، تمديد الإغلاق لأسبوعين إضافيين حتى التاسع من أيار/مايو، كما أعلن السبت رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

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وأشار سانشيز في الوقت نفسه إلى أن العزل المشدد سيخفف للسماح للأطفال بالخروج بشكل “محدود” اعتباراً من 27 نيسان/أبريل، في حين لم يكن ذلك مسموحاً منذ بدء العزل العام في 14 آذار/مارس.

وقال “قمنا بأقصى ما يمكن بفضل المسؤولية والانضباط الاجتماعيين. لقد تركنا خلفنا اللحظات الأقسى”، لكن “هذه النجاحات لا تزال غير كافية”، داعيا إلى عدم “تعريض كل شيء للخطر” عبر قرارات “متسرعة”.

وأكد أن استئناف الأنشطة سيكون بحسب تطور الوباء على أن يكون “حذرا وتدريجيا”.