مصرع نجل شقيق زعيم ميليشيا الحوثي بمعركة غربي مأرب

اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء السبت، بمصرع نجل شقيق زعيم الحوثيين والقيادي في الميليشيا، محمد أحمد بدر الدين الحوثي.
ونعت قيادات حوثية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقتل نجل شقيق زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، المدعو محمد أحمد بدر الدين الحوثي، دون ذكر مكان وتاريخ مصرعه، مكتفين بذكر بطولاته في جبهات القتال.
وقالت مصادر محلية إن نجل شقيق زعيم الحوثيين، لقي مصرعه خلال المعركة التي اندلعت بين الميليشيا والجيش الوطني في مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب.
وبحسب المصادر، فإن محمد أحمد بدر الدين الحوثي، هو نجل أحمد بدر الدين الحوثي، شقيق مؤسس الميليشيا الحوثية، حسين الحوثي، والذي قُتل معه خلال الحرب الأولى التي شنوها ضد الدولة، في مديرية مران بمحافظة صعدة في العام 2004.
وتكبدت الميليشيا الحوثية، خلال الأسابيع الماضية، خسائر بشرية ومادية فادحة في المعارك الدائرة في محافظتي الجوف ومأرب، معظمهم قيادات من الصف الأول للجماعة.
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