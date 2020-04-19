ترامب يحذر من فوز بايدن..”الصين وإيران ستسيطران على أميركا”

حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من أنه إذا فاز المرشح جو بايدن في الانتخابات المقبلة، فإن إيران والصين سوف تمتلكان الولايات المتحدة، مذكرا بالصفقات الكبيرة التي أجراها مع الصين ورسوم التعرفة التي فرضها عليها، وأجبرها على دفع مليارات الدولارات للولايات المتحدة الأميركية والتي صبت في صالح المزارعين الأميركيين.

وقال ترمب في المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات الأوضاع عن فيروس كورونا، إنه انسحب من الاتفاق النووي لأنه كان فظيعا جدا.

وأضاف أن “الإيرانييين كانوا يودون التحدث وكنا سنعقد اتفاقا، إلا أن تدخل جون كيري وزير الخارجية الأميركي الأسبق في عهد الرئيس باراك أوباما مع الجانب الإيراني ساهم في عرقلة المفاوضات”.

وقال: ” جون كيري صاحب الاتفاق النووي الأغبى على الإطلاق منحهم 150 مليار دولار نقدًا، وكان حجم هذه الأموال مثل هذه الغرفة عشر مرات”.

واتهم ترمب جون كيري بأنه خرق قانون لوقان الذي ينص على عدم التفاوض مع أي جهة لا تقيم الولايات المتحدة أي علاقات دبلوماسية معها، قائلا: “لقد قام بخرق كبير لهذا القانون، كان يخشى الإحراج من عقد صفقة أفضل وكان يحثهم على الانتظار حتى الانتخابات المقبلة حيث يأمل في فوز جو بايدن النعسان في الانتخابات المقبلة”.