فيروس كورونا.. تمديد الحجر الصحي إلى غاية 29 أبريل بالجزائر

مددت الجزائر العمل بالنظام الحالي للحجر الصحي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها 10 أيام، إلى غاية 29 أبريل الجاري، بحسب ما كشفت عنه، اليوم السبت، مصالح الوزير الأول.

وذكرت هذه المصالح، في بيان، أن النظام المعمول به حاليا يتمثل في “الحجر الشامل بالنسبة لولاية البليدة، والحجر الجزئي ابتداء من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية الساعة السابعة من صباح اليوم الموالي بالنسبة لتسع ولايات، هي بجاية، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف، المدية، وهران، تيبازة وعين الدفلى”، إلى جانب “الحجر الجزئي ابتداء من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح اليوم الموالي بالنسبة لباقي للولايات ال38”.

وأكد المصدر ذاته، على ضرورة “التقيد بالقواعد الوقائية التي يمليها الحجر الصحي والتدابير المتخذة في مجال التباعد الاجتماعي والنظافة التي تبقى في ظل الوضع الراهن، الموانع الوقائية الوحيدة الكفيلة بوقف انتشار وباء كورونا”.

وأشار إلى أن “عدم احترام هذه القواعد من شأنه أن يؤثر بشكل خطير على مسار هذا الوباء المتواصل إلى حد الساعة، انطلاقا من أنه قد ثبت وجود اقتران وثيق بين انتشار كوفيد-19 وحالات التهاون المرتبطة بسلوكيات المواطنين”.