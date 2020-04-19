بعد شفاء المصابين..موريتانيا أول بلد عربي يعلن خلوه من فيروس كورونا

أعلنت موريتانيا، مساء اليوم السبت، رسميا خلوها من فيروس “كورونا” المستجد بعد شفاء آخر المصابين من كوفيد-19 لتصبح أول بلد عربي يعلن انتصاره على الفيروس .
وحسب وكالة الأنباء الموريتانية، فإن نتائج فحص آخر مصاب بالفيروس كانت سلبية، وهو ما يعني خلو البلاد من الفيروس، بعد تعافي جميع الحالات السبع المسجلة والمؤكدة في البلاد.
وأوضح المصدر ذاته، أن الفحوصات المتعلقة بآخر إصابة بالبلاد، والتي تعود إلى طالبة موريتانية قادمة من فرنسا، أظهرت خلوها من الفيروس، مضيفة أن الطالبة ستظل في الحجر الصحي 14 يوما، وبذلك تصبح موريتانيا خالية من فيروس ” كورونا” المستجد، وفق سلطات البلد.
وسجلت موريتانيا سبع إصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره الشهر الماضي، شفي اثنان من المصابين بشكل كامل، في حين توفيت سيدة.
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