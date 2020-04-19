هاتف "ون بلس 8" الجديد يثبت كفاءته أمام الحرق والكسر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة الهواتف الذكية "ون بلس" رسميا عن طرح هاتفيها الذكيين ون بلس8 "وون بلس8 برو" بالأسواق في نهاية نيسان/ أبريل الحالي، وبسعر لا يتجاوز ألف دولار لـ"ون بلس8 برو"، و700 دولار لـ"ون بلس8"، وأثبت مقطع فيديو على "يوتيوب" يثبت مدى كفاءته.

ونشرت قناة جيري ريغ إيفريثنغ (JerryRigEverything) المتخصصة باختبارات الهواتف الذكية، مقطع فيديو على "يوتيوب" يبين مدى جودة ومتانة هاتف "ون بلس 8 برو" (OnePlus 8 Pro) الجديد.

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وخضع الهاتف لاختبار معرفة قدرة زجاج الشاشة على تحمل الخدوش، حيث حصل الزجاج على تقييم 6 من 9، وهو ما يعتبر جيدا جدا وفق معايير الجودة، بحيث قام الخبير بتجريح طلاء هيكل الهاتف بشفرة حادة وعملة معدنية، فتعرض الطلاء لأضرار واضحة.

وفي اختبار ثان لجودة الشاشة، قام أيضا بتعريضها للهب قداحة لمدة 30 ثانية تقريبا، ولم يظهر على الشاشة أية أضرار تذكر بل تابعت عملها بشكل ممتاز.

وفي الاختبار الذي حاول فيه الخبير ثني الهاتف من الجهتين، أظهر الهيكل متانة الكبيرة واستطاعت الشاشة تحمل ضغوط مشابهة بكل كفاءة.