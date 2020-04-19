مستجدات كورونا: 89 إصابة في دير الأسد و58 بأم الفحم و39 برهط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغ عدد المصابين في البلدات العربية بفيروس كورونا المستجد، حتى صباح اليوم الأحد، لا يشمل المدن المختلطة، 579 مصاب بزيادة 33 حالة جديدة وبارتفاع يقدر بـ6% مقارنة باليوم السابق.

ووصل مجمل عدد الفحوصات في المجتمع العربي إلى نحو 27154 مع زيادة في عدد الفحوصات يقدر بـ2066 ولتشكل زيادة بنسبة 8% في عدد الفحوصات في المجتمع العربي، وبلغت نسبة الفحوصات في المجتمع العربي مقارنة بمجمل عدد الفحوصات في إسرائيل والذي بلغ 243884 ما يقارب 11.1 %.

وفي بلدة دير الأسد، سُجلت 17 إصابة جديدة في اليوم الأخير ليبلغ مجمل عدد المصابين 89، كما ارتفع العدد في قرية البعنة ليبلغ 14 مصابا مع زيادة 5 إصابات في اليوم الأخير.

ولم يسجل حالات جديدة في ام الفحم ليستقر العدد بـ58، بينما ارتفع العدد في رهط ليبلغ 39 مع تسجيل 3 إصابات جديدة في اليوم الأخير، فيما استقر العدد على ما هو في جسر الزرقاء إذ بلغ 38، دبورية 28، جت المثلث 23 وباقة الغربية مع 21 حالة.

أما من حيث كثافة تفشي الكورونا فتتصدر دير الأسد المكان الأول بمعدل 715 إصابة لكل 100 ألف نسمة، يليها دبورية بمعدل 268، ثم جسر الزرقاء بـ257 والبقيعة 222 وجت المثلث بـ193 حالة لكل 100 ألف مواطن ومن البعنة 167 إصابة لكل 100 ألف مواطن.

هذا، وارتفعت نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 42 مصاب لكل 100 ألف مقارنة بـ152 في المجتمع الإسرائيلي.

بلدية أم الفحم: 58 إصابة من 1766 فحصا

وجاء على لسان بلدية أم الفحم، أن عدد الإصابات المؤكدة حتى صباح اليوم الأحد، هو 58 إصابة، إذ وصل عدد الفحوصات إلى 1766 فحصا، فيما بلغ عدد المتعافين 11.

وتابعت "نذكر المواطنين أن هنالك نقطة فحوصات اليوم في قاعة السوق البلدي من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء. يرجى الحجز المسبق على هاتف نجمة داود 101 أو عن طريق الموقع الرسمي".

البلدات العربية

وفي ما يلي عدد الإصابات في البلدات العربية:

دير الأسد: الإصابات - 89، عدد المتعافين - 1

أم الفحم: الإصابات - 58، عدد المتعافين – 11

رهط: الإصابات - 39، عدد المتعافين - 4

جسر الزرقاء: الإصابات - 38، عدد المتعافين - 4

دبورية: الإصابات - 28، عدد المتعافين - 4

جت: الإصابات - 23، عدد المتعافين - 2

باقة الغربية: الإصابات - 21، عدد المتعافين - 4

طمرة: الإصابات - 16، عدد المتعافين - 8

الناصرة: الإصابات - 16، عدد المتعافين - 6

كفر قاسم: الإصابات - 15، عدد المتعافين - 1

الطيبة: الإصابات - 15، عدد المتعافين – 3

البعنة: الإصابات - 14، عدد المتعافين - 1

البقيعة: الإصابات - 13، عدد المتعافين – 0

دير حنا: الإصابات - 11، عدد المتعافين - 4

شبلي أم الغنم: الإصابات - 10، عدد المتعافين - 1

طلعة عارة: الإصابات - 9، عدد المتعافين - 2

سخنين: الإصابات - 8، عدد المتعافين - 3

المغار: الإصابات - 8، عدد المتعافين - 3

كسيفة: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 5

جلجولية: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 0

شفاعمرو: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 3

إكسال: الإصابات - 7، عدد المتعافين – 1

عيلبون: الإصابات - 7، عدد المتعافين – 2

يافة الناصرة: الإصابات - 6، عدد المتعافين - 3

الفريديس: الإصابات - 6، عدد المتعافين - 1

كفر قرع: الإصابات - 6، عدد المتعافين – 1

الطيرة: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 1

بئر المكسور: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 0

نحف: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 1

Advertisements

عين ماهل: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 1

عسفيا: الإصابات - 4، عدد المتعافين – 1

كفر كنا: الإصابات - 4، عدد المتعافين - 0

عرابة: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 0

زيمر: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 1

كفر ياسيف: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 2

المجلس الإقليمي بسمة: الإصابات - 3، عدد المتعافين – 1

البعينة النجيدات: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 1

كابول: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 0

مجد الكروم: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 0

جولس: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

حرفيش: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

بسمة طبعون: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 2

عرعرة: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

الجديدة – المكر: الإصابات - 2، عدد المتعافين – 0

أبو سنان: الإصابات - 2، عدد المتعافين – 0

عيلوط: الإصابات – 2، عدد المتعافين – 0

طوبا الزنغرية: الإصابات - 1، عدد المتعافين – 0

يانوح جت: الإصابات – 1، عدد المتعافين – 0

أبو غوش: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1

الرامة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

أبو ربيعة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

كسرى – سميع: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

مسعودين العزازمة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

عرعرة النقب: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

تل السبع: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

قلنسوة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1

المدن المختلطة، الأرقام الواردة تشمل العرب واليهود:

القدس: الإصابات – 2579، عدد المتعافين - 358

تل أبيب ويافا: الإصابات - 500، عدد المتعافين - 227

حيفا: الإصابات - 149، عدد المتعافين - 47

نوف هجليل: الإصابات - 32، عدد المتعافين - 11

اللد: الإصابات - 80، عدد المتعافين - 25

الرملة: الإصابات - 64، عدد المتعافين - 20

عكا: الإصابات - 20، عدد المتعافين - 4

معلوت – ترشيحا: الإصابات - 13، عدد المتعافين - 8

الجولان المحتل:

بقعاثا: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 2

مجدل شمس: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1