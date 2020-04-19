14,5 سنتيمترا لامتلاء بحيرة طبرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية منذ أول من أمس، الجمعة، سنتيمترا إضافيا، في أعقاب تدفق كميات من المياه إلى البحيرة، خلال الأيام الأخيرة، حسبما أكدت سلطة المياه صباح اليوم، الأحد.
وأضافت السلطة أن الفحص الذي أجرته أشار إلى أنه ينقص البحيرة 14,5 سنتيمترا فقط لامتلائها بالكامل.
وأكدت أن منسوب المياه في بحيرة طبرية، في الموسم الحالي ولغاية الآن، هو الأفضل منذ عقود، وفقا للمعطيات المتوفرة لديها، مشيرة إلى إن منسوب المياه في البحيرة يرتفع باستمرار.
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