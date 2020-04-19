شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 19 أبريل 2020 استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في اختراق جديد للهدنة الأممية.

وقالت مصادر محلية ان المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية في الدريهمي بقذائف الهاون الثقيل واستهدفتها بالأسلحة الرشاشة. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف الحوثي خلف حالة من الذعر والهلع والخوف في أوساط المدنيين القاطنين في منازلهم. وتواصل المليشيات الحوثية انتهاكاتها ضد المدنيين في مختلف مناطق الحديدة في ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية

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