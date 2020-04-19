اخبار العالم

مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 19 أبريل 2020

استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في اختراق جديد للهدنة الأممية.

 

 وقالت مصادر محلية ان المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية في الدريهمي بقذائف الهاون الثقيل واستهدفتها بالأسلحة الرشاشة.

Advertisements

 

 وأضافت المصادر أن القصف الحوثي خلف حالة من الذعر والهلع والخوف في أوساط المدنيين القاطنين في منازلهم.

 

وتواصل المليشيات الحوثية انتهاكاتها ضد المدنيين في مختلف مناطق الحديدة في ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا