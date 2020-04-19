صحيفة تكشف إنسانية الإمارات بعد أن اهتز العالم على وقع تفشي كورونا

الأحد 19 أبريل 2020

قالت صحيفة إماراتية، "منذ أن اهتز العالم على وقع تفشي وباء “كورونا المستجد”، طغت المشاعر الإنسانية التفاعلية على جميع الشعوب والأمم بغض النظر عن أي شيء آخر، وخلال تسارع انتقال الفيروس انزوت بعض الدول وكادت تنكفئ في محنة داهمتها بطريقة لم تكن تتوقعها لأسباب كثيرة سواء جراء ضعف الإمكانات أو لعدم وجود نظرة استشرافية كفيلة باستشعار الخطر والاستعداد له كما يجب".



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد، خلال ذلك كله ومنذ أن تبين أن العالم أجمع قد أصيب بصدمة فيروس “كوفيد 19″، و ما سببه من تداعيات كقلة المواد الطبية وتقطع السبل بالمئات من رعايا دول كثيرة وعدم قدرتهم على العودة إلى بلدانهم وغير ذلك ..

Advertisements

ومضت الصحيفة "كانت دولة الإمارات من الدول القليلة التي تؤكد قدرتها على تحمل الأمانة التاريخية عالمياً بأفضل وجه، فالكثير من الصور المشرفة عززت الآمال بأن العالم قادر على الانتصار وكبح التحدي الكبير الذي يمثله “كورونا المستجد”، فمن إجلاء رعايا دول شقيقة وصديقة من الصين واستضافتهم في الدولة وتقديم كل ما يلزمهم من رعاية واحتضان بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كأبناء وضيوف أعزاء مما كان له أعظم الأثر في إنقاذهم وتأمين عودتهم إلى أوطانهم، فضلاً عن تقديم كل دعم لعشرات الدول الأكثر احتياجاً بالمساعدات الإغاثية والطبية خاصة للكوادر الصحية لتكون قادرة على مواجهة الخطر، حيث أكد المجتمع الدولي وصناع القرار ومنظمة الصحة العالمية في الكثير من المناسبات أهمية ما تقوم به دولة الإمارات ومساعيها التي استهدفت الملايين حول الأرض لتمكينهم من تجاوز الظروف الصعبة".

وتابعت الصحيفة "“لا تشلون هم” تلك العبارة التي صدرت عن زعيم عالمي للإنسانية بمكانة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باتت منبع الثقة والقدرة على تحصين المجتمع والانتصار في التحدي، وأصبحت حملة وطنية لوطن يقدم كل الأمثلة والعبر على أننا نسير في الطريق الصحيح وسنتجاوز هذه الظروف الصعبة بإيماننا المطلق بكل ما تؤكده قيادتنا الرشيدة وما رسخته من قدرات وإمكانات في المجتمع الوطني من خلال عملية بناء شامل واستراتيجيات كبرى كان الإنسان دائماً في صدارة أولوياتها، وأكدت دائماً أن القدرة على تجاوز الصعاب مهما عظُمت من المسلمات في مسيرة الدولة الحافلة بتأكيد أهمية القيم والتعاون والانفتاح بين جميع الدول والشعوب، فالإنسانية مواقف وأفعال ومبادرات وتوجهات ونتائج، أكدت الدولة مع أخطر الأزمات التي تمر على العالم أنها حصنها المنيع.