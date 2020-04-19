شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تختطف وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان من منزله بصنعاء والان مع التفاصيل

الأحد 19 أبريل 2020 أقدمت مليشيا الحوثي، فجر اليوم الأحد، 19/نيسان/2020، على اختطاف وزير الثقافة الأسبق، خالد الرويشان، من داخل منزله في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الرويشان، إن مسلحين حوثيين اختطفوا الرويشان واقتادوه إلى جهة مجهولة. Advertisements وتأتي عملية الاختطاف على خلفية ما يكتبه الرويشان من نقد لسلطات المليشيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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