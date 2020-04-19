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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم والان مع التفاصيل
الأحد 19 أبريل 2020
توقع " المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا يصبح غائما أحياناً على بعض المناطق الغربية ليلاً خاصة على الجزر والبحر وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.
و وذكر المركز ــ في بيانه اليومي ــ أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 - 30، تصل إلى 38 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 10:50 والمد الثاني عند الساعة 00:27 والجزر الأول عند الساعة 32:17 والجزر الثاني عند الساعة 52:05 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 20:13 والمد الثاني عند الساعة 08:29 والجزر الأول عند الساعة 13:54 والثاني عند الساعة 42:02.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبو ظبي 36 24 70 20
دبي 36 24 75 25
الشارقة 35 23 75 25
عجمان 35 24 80 30
أم القيوين 35 24 85 30
رأس الخيمة 34 22 85 35
الفجيرة 28 22 90 40
العين 37 25 65 10
ليوا 37 25 60 15
الرويس 34 24 70 20
السلع 34 24 70 20
دلما 32 23 80 30
طنب الكبرى 31 23 85 35
طنب الصغرى 31 23 85 35
أبو موسى 31 23 85 35
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