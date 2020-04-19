ألمانيا تسجل 184 حالة وفاة و2458 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 19 أبريل 2020

أعلنت ألمانيا، الأحد، تسجيل 184 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 4294، في تراجع عن 243 حالة أعلنت يوم السبت.



وأظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تسجيل 2458 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 139897، فيما يعد أقل من 3609 حالات أعلنت، السبت .

وكان الجيش الألماني أعلن، السبت، تجهيز أكثر من 32 ألف جندي لدعم الولايات والبلديات في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجاء في ورقة مُقَدَّمَة لقيادة وزارة الدفاع، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، أن وحدة مهمة "مساعدة كورونا" تضم أكثر من 17 ألف رجل وامرأة من الخدمة الطبية التابعة للقوات المسلحة.

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وخلال الأيام الماضية، خصص الجيش 820 سريرا في مستشفياته الخمسة لتقديم الرعاية العادية لمرضى (كوفيد-19)، منها 48 سريرا مشغولا (حتى يوم الأربعاء الماضي)، كما خصص الجيش 159 سريرا للرعاية المركزة، منها 23 سريرا مشغولا بمرضى كورونا وقرابة مئة سرير خال.

وأضافت الورقة أن من المتوقع إجراء اختبار ضغوط في غضون مدة تتراوح بين 10 إلى 14 يوما، لمستشفيات مدنية ومؤسسات تابعة لخدمة الإسعاف في حال تخفيف القيود المفروضة على المخالطات في الحياة العامة.

وكان المدنيون يشكلون بالفعل قبل الأزمة نحو 80% من المرضى الذين يعالجون في مستشفيات الجيش الألماني.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا بين أفراد الجيش الألماني ما لا يقل عن 314 حالة حتى الآن، تعافى منهم نحو 200 شخص، فيما وصل عدد المرضى حاليا إلى 116 شخصا.