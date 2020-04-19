وفاة وزير الخزانة الأمريكي الأسبق بول أونيل

الأحد 19 أبريل 2020

توفي، السبت، بول أونيل الذي كان وزيرا للخزانة الأمريكية خلال الولاية الأولى للرئيس جورج بوش الابن وذلك جراء إصابته بمرض السرطان، حسب ما أعلنت جامعة أنديانا التي كان من أكبر مموليها.



وكتبت الجامعة على موقعها الإلكتروني، أن أونيل الذي توفي في بيتسبورج ببنسيلفانيا عن عمر ناهز 84 عاما "عرف بنزاهته التي لا تتزعزع وباتخاذه القرار استنادا إلى المعطيات وبالتزامه بخدمة الصالح العام".

كما اشتهر أونيل بصراحته التي كانت تثير ضجة في الأسواق المالية، وكان قدم استقالته من وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول 2002، بعد أقل من عامين من توليه منصبه.

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بعد ذلك بعام، نشر كتابا عنوانه "ثمن الولاء" ندد فيه بطريقة العمل داخل الإدارة الأمريكية، وبخاصة التأثير الذي مارسه نائب الرئيس ديك تشيني على بوش.

وكتب أونيل أن "جورج بوش الابن كان كالأعمى المحاط بالصم" خلال اجتماعات مجلس الوزراء، كاشفا أنه عبّر عن وجهات نظر مختلفة حول عدد كبير من القرارات بينها حزمة التخفيضات الضريبية الرئيسية.

وشغل وزير الخزانة الأسبق أيضا مناصب رفيعة في مكتب الموازنة الأمريكية إبان رئاسة ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.